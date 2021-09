VKSND tỉnh Hà Tĩnh thông báo rút kinh nghiệm trong giải quyết vụ án Đánh bạc và Trộm cắp tài sản

Vụ án Nguyễn Đức H. và đồng phạm, phạm tội “Đánh bạc”

Trong vụ án, bị can Dương Văn M. có trình độ học vấn 0/12, là người không biết chữ (không biết đọc, không biết viết).

Quá trình điều tra, khi đọc các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can cho Dương Văn M. nghe, Cơ quan điều tra đều cho Nguyễn Đức H. là bị can cùng đồng phạm với Dương Văn M. trong vụ án tham gia tố tụng với tư cách người chứng kiến là không đảm bảo tính khách quan theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự, đồng thời vi phạm khoản 2 Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự về hỏi cung bị can trong vụ án có đồng phạm.

Ngoài ra, khi giao, nhận các văn bản tố tụng khác như bản Kết luận điều tra, Cáo trạng… đều không phản ánh khi đọc các văn bản này cho bị can Dương Văn M. nghe có mặt người chứng kiến hay không là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật tố tụng hình sự.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh họp án. Ảnh minh họa



Vụ án Nguyễn Thị V. và đồng phạm, phạm tội “Trộm cắp tài sản”

...

Theo kết quả điều tra thì bị cáo Nguyễn Thị V có trình độ học vấn lớp 02/12; hồ sơ vụ án không có bản tường trình, bản tự khai của bị cáo Nguyễn Thị V.

Tại các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can và các văn bản tố tụng khác, bị cáo chỉ ký (chữ V…- tên của bị cáo) và viết được tên (Nguyễn Thị V…), có văn bản viết thêm được số “1977”, chữ “Việt Nam”, ngoài ra, bị cáo không viết được các chữ, số khác.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị V khai, bị cáo không biết đọc, chỉ biết kí chữ “V…” và viết được họ tên mình là “Nguyễn Thị V…” , ngoài ra, viết được một vài chữ quen thuộc (số “1977”, chữ “Việt Nam”).

Bị cáo Nguyễn Thị V. không biết chữ nhưng quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can và biên bản giao, nhận các văn bản tố tụng đều không có mặt người chứng kiến khi đọc biên bản cho Nguyễn Thị V nghe, không có điểm chỉ của Nguyễn Thị V. là không thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật tố tụng hình sự, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Với vi phạm nêu trên lẽ ra cần phải xem xét hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị V để điều tra, xét xử lại. Tuy nhiên, VKSND tỉnh thấy rằng, đây là vụ án đồng phạm giản đơn, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về diễn biến hành vi phạm tội, sự thật khách quan của vụ án. Vì vậy, chưa cần thiết phải đề nghị hủy bản án sơ thẩm.

Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành thông báo để các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện nghiên cứu rút kinh nghiệm, không để lặp lại vi phạm trong thời gian tới, đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

