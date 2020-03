Vĩnh Long, Hà Tĩnh điều động 662 công an chính quy về các xã

Hình minh họa. Ảnh: Internet.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động 145 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Thực hiện đề án của Bộ Công an, đến nay Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động 322 công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, công an viên về 100% xã trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đánh giá cao công tác điều động công an chính quy về xã đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự.

Ông cũng lưu ý, trong quá trình đảm nhiệm chức trách của mình, lực lượng công an chính quy về xã phải đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường tương tác với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

+ Cũng trong ngày 11-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 517 công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, thị trấn tại 170/195 đơn vị theo Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Các địa phương hoàn thành việc “phủ kín” gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh, Thạch Hà và huyện Đức Thọ.

Những nơi công an chính quy về đảm nhận công việc được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn cơ sở được nâng lên... Trong đó, đã đấu tranh nhiều loại tội phạm khi mới phát sinh tại cơ sở như ma túy, đánh bạc, đòi nợ thuê, công tác quản lý hành chính được thực hiện nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Công an Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đề án trên với hai huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc và đang hoàn thiện một số chính sách hỗ trợ đối với công an xã nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an cấp xã.

