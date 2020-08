Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm doanh thu vì Covid-19

Việc không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ và ảnh hưởng của dịch covid-19 đã tác động lên doanh thu hợp nhất của Vingroup nửa đầu năm

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) hôm nay (28/8) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giai đoạn sáu tháng năm 2020 cho hay, trong nửa đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 38.727 tỷ đồng, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân được Vingroup cho biết chủ yếu do không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ, và ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đối với một số lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động sản xuất tăng mạnh đã bù đắp một phần cho sự suy giảm.

Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong nửa đầu năm 2019 và giả định toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng bất động sản (bán lẻ, bán lô) được ghi nhận vào doanh thu thuần để so sánh tương đương, doanh thu sáu tháng đầu năm 2020 của Vingroup tăng 1,6% so với cùng kỳ mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do Covid-19.

(Đơn vị: Tỷ đồng/ BCTC kiểm toán, soát xét)

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản Vingroup đạt 427.184 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 123.697 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,8% và 2,6% so với cuối năm 2019.

Doanh thu bán lẻ bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 23.461 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ do chênh lệch về thời điểm bàn giao – là thời điểm ghi nhận doanh thu.

...

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 3.156 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn do Covid-19.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 2.611 tỷ đồng, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất (bao gồm Vinsmart và Vinfast) trong kỳ đạt 6.336 tỷ đồng, tăng 192,7% so với cùng kỳ năm trước do trong năm 2019, doanh thu bán ô tô bắt đầu được ghi nhận từ tháng 6.

Liên quan đến hoạt động sản xuất, trong tháng 7 và tháng 8, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, Vingroup đã trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập cho Bộ Y tế và tài trợ hóa chất cho 56.000 xét nghiệm Covid-19 cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn khi VinFast đã bán ra tổng cộng 2.214 xe ô tô trong tháng 7, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó cả ba mẫu xe Fadil, Lux A và Lux SA2.0 liên tục nằm trong top 2 các xe bán chạy nhất theo từng phân khúc tương ứng trong liên tiếp ba tháng 5, 6, 7 sau giai đoạn giãn cách xã hội vào tháng 4/2020.

Cũng trong tháng 7, VinSmart tiếp tục giữ vững thị phần thuộc top 3 thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất. VinSmart cũng đã cho ra mắt thêm một mẫu điện thoại phổ thông Star 4 và phát triển thành công mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G và được cho biết là công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân Trí