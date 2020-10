VinFast, VinSmart mang về bao nhiêu tiền cho tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng?

Vingroup đang hướng đến lấy công nghiệp và công nghệ làm trung tâm

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020.

Theo báo cáo này, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 3 của Vingroup đạt 35.914 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện Vingroup cho biết, kết quả này chủ yếu do quý 3/2020 tập trung bàn giao nhiều tại ba đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt.

Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong quý 3/2019 (thời điểm đó chưa chuyển nhượng Vinmart và VinEco cho Masan Group) thì doanh thu quý 3/2020 tăng mạnh 51% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2020 đạt 3.609 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.436 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9 năm 2020, tổng tài sản Vingroup đạt 430.011 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 124.552 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,5% và 3,3% so với cuối năm 2019.

Chi tiết về cơ cấu doanh thu, bất động sản vẫn có vai trò quan trọng với tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Doanh thu bán bất động sản trong quý 3/2020 của Vingroup đạt 25.958 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước nhờ 3 đại dự án Vinhomes đi vào giai đoạn bàn giao lớn.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong quý 3 đạt 1.786 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn do Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu trong kỳ có sự cải thiện, tăng 31% so với quý 2/2020.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong kỳ đạt 1.206 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng đã có sự cải thiện rõ rệt nhờ phục hồi mạnh hậu dịch Covid-19, tăng 50% so với quý 2.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 4.768 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Vingroup, vào cuối tháng 7, làn sóng Covid-19 thứ hai tại Việt Nam khiến nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Đà Nẵng, Hội An, Buôn Mê Thuột phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, làm hoạt động của một số cơ sở trung tâm thương mại, khách sạn và vui chơi giải trí tại các tỉnh này bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nhờ các biện pháp kịp thời và hiệu quả của Chính phủ, tình hình nhanh chóng được cải thiện. Từ đầu tháng 9, tất cả gian hàng trong trung tâm thương mại đã hoạt động bình thường, lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ khi Vinpearl mở dần các cơ sở tạm đóng trước đó để đón khách trở lại.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn khi VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 3.600 xe ô tô trong tháng 9, cao nhất từ trước đến nay.

VinFast cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và bảo hành, bảo dưỡng với tổng cộng 49 showroom/xưởng dịch vụ và 24 đại lý ủy quyền cho ôtô và 49 showroom/xưởng dịch vụ và 50 đại lý ủy quyền cho xe máy điện. Hãng xe này đang tham vọng hướng tới mục tiêu có mạng lưới showroom/ dịch vụ lớn nhất.

Ở mảng điện thoại, VinSmart tiếp tục giữ thị phần thuộc top 3 thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất trong quý 3. VinSmart đã ra mắt thêm ba mẫu điện thoại phổ thông là Star 4, Live 4 và Joy 4. Đặc biệt, mẫu Live 4 cán mốc hơn 14.000 máy bán ra thị trường chỉ sau 10 ngày mở bán. Hai mẫu điện thoại tầm trung và cao cấp là Vsmart Aris và Aris Pro cũng được ra mắt trong quý.

Vingroup cũng gây chú ý vì trong thời gian chống Covid-19, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập và phần mềm DrAidTM hỗ trợ đánh giá tiên lượng cho Bộ Y tế, đồng thời tài trợ hóa chất cho 56.000 xét nghiệm Covid-19 cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân Trí