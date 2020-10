VinFast Lux SA2.0: SUV 7 chỗ bệ vệ, mạnh mẽ và an toàn

Sau hơn một năm có mặt tại thị trường Việt Nam, số lượng các mẫu xe VinFast nói chung và dòng SUV 7 chỗ Lux SA2.0 nói riêng đến tay người tiêu dùng ngày một nhiều. Điều này được thể hiện rõ qua báo cáo doanh số bán hàng của hãng xe Việt cũng như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Với những người sở hữu ô tô VinFast hay người lần đầu trải nghiệm lái Lux SA2.0, hẳn ai cũng đều có cảm giác phấn khích, thích thú, tự tin lẫn đôi chút hãnh diện.

Hà Nội những ngày vào thu, một ông bố lái chiếc VinFast Lux SA2.0 đến đón cô con gái học Tiểu học sau giờ tan tầm và khi chiếc xe tiến lại gần, khẽ hạ kính, ông bố gọi tên con gái đang đứng bên cổng trường: “Minh Hà, lên xe đi con”. Ánh mắt ngạc nhiên lẫn trầm trồ, cô con gái học lớp 4 bước lên xe và không ngừng hỏi: Xe gì mà ngầu thế bố? Có lẽ với những thế hệ người Việt còn rất trẻ này, từng được bố chỉ cho logo các hãng xe trên thế giới thì các thương hiệu ô tô quốc tế lâu năm nổi tiếng hay không không có ý nghĩa gì nữa mà trước mắt cô bé là một chiếc ô tô thương hiệu Việt “rất ngầu”, thậm chí không quá khi thốt lên nó “xịn sò”.

Vẻ rất ngầu của chiếc Lux SA2.0 đến từ chính diện mạo trau chuốt, dáng vẻ bệ vệ. Sẽ có hàng loạt chiếc xe cùng di chuyển trên đường phố nhưng mỗi khi Lux SA xuất hiện, chiếc SUV vẫn nổi bật và dễ nhận diện bởi logo chữ V đặc trưng cách điệu ở phần đầu và đuôi xe. Thân xe vững chãi, bề thế nhưng cũng không kém phần gọn gàng nhờ các đường bo tròn đẹp mắt.

Ở phiên bản cao cấp, la-zăng hợp kim nhôm 20 inch kết hợp với lốp cỡ lớn càng tôn thêm dáng vẻ bệ vệ của Lux SA2.0. Với “bộ vó” kích thước lớn này cùng với khoảng sáng gầm xe đến 195 mm, người lái gần như không phải rón rén khi vận hành xe trên các loại địa hình khó, đường ghồ ghề hay đất đá.

Khi ngồi bên trong cabin của Lux SA2.0, nội thất toát lên dáng vẻ hiện đại và sang trọng. Hệ thống ghế ngồi trong xe bọc da cao cấp, hàng ghế trước hoàn toàn điều chỉnh điện. Khoảng cách với hàng ghế sau khá rộng rãi. Hàng ghế thứ 3 chủ yếu cho 2 trẻ nhỏ nhưng 2 người lớn ngồi vẫn khá thoải mái.

Hệ thống thông tin giải trí trên Lux SA 2.0 tập trung ở màn hình cảm ứng 10,4 inch đặt chính giữa bảng tap-lô. Bằng cách chạm màn hình, bạn có thể sử dụng các chương trình như Radio, kết nối Bluetooth để nghe nhạc, mở bản đồ hay điều khiển hệ thống điều hòa…Điểm nhấn đáng chú ý khác ở nội thất của Lux SA2.0 là hệ thống ánh sáng trang trí khiến khoang cabin của xe khá lung linh.

VinFast Lux SA2.0 cũng được trang bị nhiều tiện nghi, phục vụ tối đa nhu cầu của người lái và hành khách trên xe. Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh, điện thoại rảnh tay hay nút cài đặt chế độ ga tự động. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập với chế độ lọc ion không khí. Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh 13 loa, các kết nối Wi-Fi, sạc không dây, ổ điện xoay chiều 230V, ổ cắm điện 12V, cổng USB và nhiều hộc để đồ bố trí quanh xe…

Nếu như vẻ ngoài cuốn hút, nội thất hiện đại thì trải nghiệm lái và các trang bị an toàn trên VinFast Lux SA2.0 lại càng gây ấn tượng nhiều hơn với bất cứ ai sử dụng dòng xe này. Chiếc SUV sử dụng chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Khẽ đạp chân ga, ấn nút Start/stop, xe nổ máy khá êm và tiếng động cơ gần như không lọt vào bên trong cabin.

Độ cách âm tốt của xe còn thể hiện rõ khi di chuyển trên đường phố đông đúc hay trên cung đường cao tốc. Cửa xe với chất liệu thép và các lớp ốp dày khi đóng lại nghe rõ tiếng “phập” chắc chắn đồng thời mang lại một không gian nội thất khá yên tĩnh. Thêm một chút âm nhạc, bên trong cabin là một thế giới riêng của những người ngồi trên xe. Trên đường cao tốc, tiếng lốp dội vào cabin là vấn đề nhiều xe khó khắc phục, tuy nhiên, với Lux SA2.0, tiếng ồn có thể cảm nhận rõ là khá ít.

Sẽ thiếu sót khi nói nhiều về vẻ ngầu, độ cách âm mà quên đi “trái tim” của Lux SA2.0. Động cơ I4 dung tích 2.0L, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp có thể sản sinh công suất tối đa 228 mã lực tại 5.000-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt tới 350 Nm chỉ từ 1.750-4.500 vòng/phút. Sức mạnh động cơ được truyền tải đến cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Với tải trọng bản thân hơn 2 tấn, không ít người nghĩ xe sẽ rất ỳ, tiêu hao nhiên liệu khi vận hành, tuy nhiên, động cơ tăng áp 2.0L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp lại giúp Lux SA vận hành khá trơn tru ở bất cứ dạng địa hình on-road nào, thậm chí là cả những dạng địa hình khó đất đá, sỏi cát hay lội nước thấp.

Trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Lux SA chuyển số khá “ngọt” và duy trì vòng tua máy thấp, ổn định. Khi đạt vận tốc 120 km/h, vòng tua máy chỉ 1.900-2.000 vòng/phút khá ấn tượng. Dù sở hữu bình xăng chứa đến 85 lít nhưng với với khả năng vận hành êm ái, tua máy thấp, xe khá tiết kiệm xăng chứ không hao như lầm tưởng.

Trong khi đó, trên cung đường liên huyện hay đường mòn Hồ Chí Minh, chở đủ tải 7 người, trọng lượng tăng lên, chiếc Lux SA vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người lái. Muốn vượt xe phía trước, thêm một chút lực với chân ga, xe tăng tốc khá nhanh còn khi di chuyển ở tốc độ trung bình, vòng tua máy và hộp số với cấp số phù hợp luôn giúp xe vận hành ổn định.

Với một thương hiệu còn non trẻ như VinFast, hẳn bất cứ ai khi cầm lái một chiếc Lux SA2.0 vẫn còn băn khoăn về độ an toàn. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, hãng xe Việt khá hào phóng khi trang bị hàng loạt tính năng an toàn cho xe. Có thể kể đến những tính năng không thể thiếu như cân bằng điện tử, hệ thống ABS, EBD, chống trượt, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh khẩn cấp, camera 360, hệ thống 6 túi khí…

Khi di chuyển, tính năng cảnh báo điểm mù khá hay. Người lái có thể dễ dàng nhận biết các chướng ngại hai bên thân xe thông qua âm thanh và tín hiệu xuất hiện hai bên gương chiếu hậu. Nếu muốn thử đánh lái zig-zag, chạy slalom hay phanh gấp đánh lái, bạn đừng ngần ngại vì Lux SA2.0 phản hồi khá tốt và an toàn.

Mặc dù ấn tượng về khả năng vận hành và các tính năng an toàn xong VinFast Lux SA2.0 cũng cần hoàn thiện một số chi tiết thiết kế nội thất như các phần nhựa ốp, nút bấm điều chỉnh gương bớt "dại" hơn. Phần thiết kế bảng tap-lô với chỉ một màn hình cảm ứng lớn choán hết không gian khiến cabin có phần đơn điệu. Tuy nhiên, bù lại thiết kế cần số và khoảng giữa chia cách hai ghế trước nhô cao như các mẫu xe châu Âu mang lại cảm giác lái khá phong cách.

Tác giả: Công Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong