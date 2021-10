Vinamilk ColosGold đồng hành chăm sóc dinh dưỡng cho con em y bác sĩ tuyến đầu

Vinamilk ColosGold 3 bổ sung sữa non 24h(1) được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG cao giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ. Một ly sữa Vinamilk ColosGold 3 190 ml chứa đến 228 mg IgG từ sữa non 24h, vì vậy, mỗi ngày hai ly sữa giúp trẻ tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, Vinamilk ColosGold 3 đã được chứng minh lâm sàng có mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA trong huyết thanh ở nhóm can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) là 40 mg/lít, trong khi chỉ số này ở nhóm chứng (không uống Vinamilk ColosGold 3) chỉ là 5 mg/lít - mức chênh lệch 8 lần, có ý nghĩa thống kê1, tạo nền tảng cho hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ phát triển tốt. Vinamilk ColosGold 3 – Miễn Dịch Khỏe, Bé Lớn Nhanh