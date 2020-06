Sau đó, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 yêu cầu sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa Long Nguyên trong thời gian 3 tháng. Hai nữ đệ tử trong đoạn clip là cháu T.V.K.N. (bị đánh) và cháu T.N.T.V ở với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo từ nhỏ.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Việt Hương (th)



Nguồn tin: Tạp chí ĐS&PL