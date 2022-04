Video: Sang đường bất cẩn, người đàn ông đi xe máy bị xe tải tông văng xa

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Báo Hà Tĩnh

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h42 ngày 13/4 trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh theo hướng Bắc - Nam, được camera an ninh ghi lại.

Cụ thể, xe tải mang BKS 89H - 011.16 do tài xế Phạm Văn Tuyên (SN 1985, trú thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên QL1 đến đoạn ngã tư giao giữa Km2+580 QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường 19/8 đoạn qua TDP 15, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38H9 - 0799 do ông Lê Văn Dương (SN 1969, trú TDP 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) điều khiển đi qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống đường dẫn tới bị thương nặng, xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

