Video: Phẫn nộ cảnh bé gái 15 tuổi bị vây đánh, tát 96 cái trong chưa đầy 4 phút

Tối hôm 22/4, đoạn video ghi cảnh một cô bé 15 tuổi bị cả nhóm người vay quanh, lột đồ và đánh đập bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung khiến dư luận xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Theo một số nguồn tin, vụ việc xảy ra ở huyện Tân An, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Từ đoạn video được đăng tải, có thể thấy bé gái bị đá vào người 15 phát, tát vào mặt 96 cái trong vòng chưa đầy 4 phút. Một số người thậm chí còn lấy cả dép để tát vào mặt em.

...

Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Qua quá trình xác minh, cảnh sát nắm được thông tin vụ việc đã xảy ra từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, phải đến tháng 4/2021, cảnh sát mới nhận được báo cáo về sự việc.

Theo thông tin từ cảnh sát, bé gái bị đánh họ Trạch. Vào hôm xảy ra sự việc, Trạch cùng cô bạn họ Dương (15 tuổi) đi chơi, sau đó đã nảy sinh cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Trong cơn tức giận, Dương đã gọi 4 người bạn khác đến để đánh đập, lột đồ của Trạch và quay video lại.

Hiện, Dương đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự. Các bé gái khác có liên quan tơi vụ việc được bố mẹ đưa về nhà giáo dục, dù vậy vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự tương ứng.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn