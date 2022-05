Video: Người đàn ông bị nhóm thanh niên đánh dã man trên phố Đà Nẵng

Tối 5/5, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị một nhóm thanh niên hành hung, đánh đập ngay trên đường phố Đà Nẵng.

Theo thông tin, hình ảnh từ clip cho thấy, nam tài xế lái ô tô BKS: 43A 489.. bị nhóm người đi trên ô tô BKS 43A.625.. đánh ngã xuống nền đường. Vị trí xảy ra sự việc tại khu vực dừng đèn tín hiệu giao thông nút Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Hình ảnh người đàn ông bị nhóm thanh niên hành hung ngay trên đường phố Đà Nẵng.

Video đăng tải ghi lại cảnh 3 nam thanh niên xông vào hành hung, đánh đập một người đàn ông nằm ngục trên mặt đường. Sau khi dùng tay liên tiếp đánh thẳng vùng đầu, chân mang giầy đá thẳng vào mặt, các đối tượng này còn nắm tóc, giật đầu người đàn ông một cách dã man. Cảnh tượng này khiến nhiều người đi đường kinh hãi.

Sau khi đoạn video đăng tải khiến cộng đồng mạng bức xúc. Rất nhiều người vào bình luận, tỏ thái độ bất bình trước hành động của nhóm người trên và mong muốn cơ quan công an địa phương vào cuộc xử lý nghiêm.

...

Your browser does not support the video tag.

Video ghi cảnh nhóm thanh niên hành hung người đàn ông trên đường phố Đà Nẵng

Trao đổi với báo chí, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát, đánh nhau giữa một nhóm người.

Hiện, công an đang làm việc với các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy bắt những người trực tiếp tham gia vào vụ việc. Ngay khi có thông tin, cơ quan công an sẽ cung cấp đến báo chí.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao Thông