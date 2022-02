Video: Kinh hoàng cảnh xe tải sang đường bất cẩn bị Container "húc" trực diện văng xa hàng chục mét

Mới đây trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải và chiếc xe container.

Vụ việc được cho là xảy ra vào lúc 8h10 ngày 12/2, tại Km289+800 Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Video ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội (nguồn: Mạng xã hội face book).

Theo nội dung đoạn video được xác định từ camera giao thông ghi lại, chiếc xe tải khi sang đường đã không quan sát khi phía làn đường đối diện có hai chiếc container đi tới.

Qua hình cảnh cho thấy, chiếc xe tải sang đường khi một chiếc container đã giảm tốc độc, tuy nhiên một chiếc container khác đi với tốc độc khá cao lao tới và đâm trực diện chiếc xe tải khiến chiếc xe tải bắn ra xa hàng chục mét.

