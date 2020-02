Mời quý độc giả xem video Khoảnh Khắc tài xế "điên" dùng xe ô tô đâm tử vong hàng xóm:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Video: Hải Đăng/MXH Giao Thông

Nguồn tin: Báo Kiến thức