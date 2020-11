Video khoảnh khắc kinh hoàng sạt lở núi ở Quảng Nam

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra tại thôn 4, xã Trà Tân, đoạn gần thủy điện Sông Tranh 2. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 11/11, có 9 người đi trên Quốc lộ 40B, khi đến đoạn qua thôn 4 thì bất ngờ bị sạt lở núi.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Tân

Nghe tiếng truy hô, có 8 người may mắn chạy thoát, một người bị đất đá vùi lấp, mất tích.

Ngay sau vụ sạt lở kinh hoàng, chính quyền huyện Bắc Trà My đã phối hợp với xã Trà Tân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, sáng 10/11, sạt lở đất cũng vùi lấp ngôi nhà của bà Nguyễn Thị N. (43 tuổi, trú thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) khiến bà tử vong.

