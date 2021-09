Video: Giây phút sinh tử của nhóm người vượt dòng nước lũ ở Quảng Nam

Chiều 11/9, trên tài khoản Facebook Chip So đăng tải 2 đoạn clip cảnh một nhóm người đi bằng phương tiện xe máy vượt những cung đường sạt lở, nước lũ chảy cuồn cuộn tại địa bàn xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Giây phút sinh tử của nhóm người cố vượt qua dòng nước lũ chảy cuồn cuộn. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Xã Phước Lộc là một trong những địa bàn gánh chịu hậu quả thiên tai lớn nhất ở huyện Phước Sơn trong đợt sạt lở đất đá kinh hoàng xảy ra vào tháng 10/2020. Hậu quả đã vùi lấp, khiến 13 người tử vong, mất tích. Đến thời điểm này chỉ mới tìm kiếm được thi thể 9 người và 4 người đang còn mất tích đang được tìm kiếm.

Theo chủ tài khoản này, nhóm người làm nghề trồng rừng ở xã Phước Lộc. Mưa lớn, nhóm người này đang nỗ lực đi ra khỏi vùng sạt lở trong thời tiết mưa lớn, nước lũ từ nguồn đổ về nhanh, chạy cuồn cuộn.

Đoạn clip ghi lại cảnh khi nhóm người đang di chuyển, dắt xe qua một dòng nước đục chảy xiết. 1 người trong nhóm khi vừa ra giữa dòng thì bất ngờ bị lũ cuốn, chới với. May mắn, người này được các thành viên đi cùng ứng cứu kịp thời, thoát được giây phút sinh tử.

Theo ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, mưa lớn kéo dài, lũ liên tục xuất hiện trên các sông suối, gây ngập các tuyến đường vào các xã Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim.

Đặc biệt, nước lũ đã cuốn trôi ngầm trà ở xã Phước Kim làm cô lập 76 hộ dân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, hiện nay lực lượng công an, dân quân có mặt tại các vị trí xung yếu để không cho người dân qua lại. Đồng thời khẩn trương giúp 469 nhân khẩu di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.

