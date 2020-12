Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Chia Sẻ Thông Tin PCTP

Vụ việc xảy ra vào hôm 22/12 tại huyện Bính Chánh, TP.HCM.

Theo hình ảnh được ghi lại, hai tên trộm dừng xe máy và định lấy cắp chiếc xe đang đỗ trước nhà.

Vừa lúc chủ nhà đi ra, tay đang cầm dao, phát hiện hai tên đạo chích nên tri hô và đuổi theo. Hai tên trộm sợ hãi phóng xe bỏ chạy.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: Báo Thời Đại