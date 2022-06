Qua các mối quan hệ và nhiều lần thuyết phục, chúng tôi được nhóm bạn của Tình "trọc" dẫn đến quán karaoke Idol ca hát và tận mắt chứng kiến những màn thác loạn tại nơi mà cô gái tên T.T.K (SN 2000) vì sợ bị ép tiếp khách đã nhảy từ lầu 5 quán karaoke Idol xuống đất bị chấn thương vào hồi đầu tháng 3-2022.

...

Bí mật bên trong quán karaoke Idol

Nguồn tin: Báo Người lao động