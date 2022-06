[VIDEO] Bắt đối tượng từ Quảng Bình vào Quảng Trị vận chuyển 2.000 viên ma túy

Theo đó, đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy là Đặng Quang Huy (23 tuổi, trú tại thị trấn Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình).

Lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Quang Huy có hành vi vận chuyển ma túy tổng hợp.

Liên quan đến vụ việc, vào 21h30 phút ngày 10/6, tại km30+850 Quốc lộ 9, Đội Trinh sát đặc nhiệm chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị), Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 73A-167.00 do tài xế Nguyễn Mạnh Hà (39 tuổi, trú tại thị trấn Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Đặng Quang Huy ngồi ở ghế phụ có hành vi vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp.

...

Hiện, vụ việc được bàn giao Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị điều tra theo thẩm quyền.

Your browser does not support the video tag.

Video: Lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Quang Huy có hành vi vận chuyển ma túy tổng hợp (Video: BĐBP Quảng Trị).

Tác giả: Nghĩa Văn

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết