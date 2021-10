Vì sao xe khách liên tỉnh ở Hà Tĩnh vẫn án binh bất động?

Ngày 15/10, sau hai ngày cho phép xe khách liên tỉnh thí điểm hoạt động trở lại, ghi nhận tại bến xe Hà Tĩnh có hàng chục phương tiện đậu tại chỗ, chưa xe nào di chuyển để đón khách, bên trong khu vực bán vé vắng vẻ.

Đại diện Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho hay, trong những ngày qua chưa xe nào xuất bến. Số lượng xe ở bến dừng hoạt động đến nay đã được gần 4 tháng.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đề xuất khôi phục hoạt động tuyến xe liên tỉnh gồm tuyến: Hà Tĩnh - Nghệ An, Hà Tĩnh - Hà Nội, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Hà Tĩnh – TPHCM và ngược lại từ ngày 13 - 20/10 với tần suất tối đa không quá 30% số chuyến/ngày theo biểu đồ chạy xe đã được chấp thuận của từng tuyến và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch như quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có tuyến Hà Tĩnh - TPHCM và ngược lại được phép đưa đón khách. Còn các tuyến còn do chưa có phản hồi nên chưa được phép hoạt động.

Xe khách tuyến Hà Tĩnh - TPHCM chưa thể hoạt động trở lại.

Được biết, Bộ GTVT yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải tiêm đủ hai liều vắc - xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72h trước khi lên xe ô tô..

Đối với quy định này, hiện tại đa phần các nhà xe ở Hà Tĩnh chưa đáp ứng. Số lái xe, nhân viên phục vụ hoạt động vận tải hành khách ở Hà Tĩnh chỉ mới chỉ tiêm được 1 mũi vắc-xin.

Với hành khách đi từ Hà Tĩnh – vùng nguy cơ thấp, chỉ cần giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực trong 72h.

Nhưng với khách ở TPHCM, thì phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72h trước khi lên xe.

Xe khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đậu kín bến xe.

Khu vực mua vé vắng bóng người.

Ông Bùi Văn Lương - Phó GĐ Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho hay, hiện tại mới chỉ cho phép tuyến Hà Tĩnh - TPHCM hoạt động đón khách, nhưng tuyến này mấy ngày qua chưa có xe nào xuất bến. Nguyên do hiện tại các tài xế, nhân viên nhà xe chưa đủ điều kiện. Thêm nữa không có khách do tâm lý người dân chưa an tâm, nhiều dịch vụ, trường học chưa mở cửa.

“Hiện tại, tài xế đa phần mới được tiêm 1 mũi, chưa đủ điều kiện để lái xe, hoạt động đón khách. Ngoài ra, lượng khách hiện nay ít, nếu xe hoạt động mấy chuyến đầu buộc phải bù lỗ, nhưng nhà xe cũng phải chấp nhận vì ở thời điểm dịch COVID-19”, ông Lương cho hay.

Ông Lương cho biết thêm, hiện tại chủ trương Bộ GTVT mới cho hoạt động thử nghiệm: "Nhận định phải qua ngày 20/10, các tuyến liên tỉnh mới có thể ổn định hơn".

