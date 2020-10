Vì sao điểm chuẩn khối ngành công an tiếp tục mất 'ngôi vương'?

Đã từng phải tuyển bổ sung

Suốt một thời gian dài, khối ngành an ninh được coi là hot trong mỗi mùa tuyển sinh. Nguyên nhân là do lựa chọn học ngành này có rất nhiều lợi thế như không lo thất nghiệp, không lo chi phí toàn bộ quá trình học, lại có chỗ đứng trong xã hội…

Những tưởng những lý do đó sẽ khiến khối ngành công an không bao giờ hết nóng. Thậm chí có thời gian, các chuyên gia tuyển sinh còn cho rằng các thí sinh giỏi vào hết ngành công an.

Nhưng bước ngoặt năm 2018 với gian lận thi cử đã đảo chiều xu hướng.

Năm 2019, trong bối cảnh điểm chuẩn các trường ĐH tốp giữa và tốp trên đều tăng thì điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân lại lao dốc, thậm chí đột ngột thấp ở một số tổ hợp với diện thí sinh nam. Tiêu biểu là điểm chuẩn ngành nghiệp vụ cảnh sát với nam miền Bắc tổ hợp A01 năm nay giảm hơn 7 điểm so với năm 2017. Với mức điểm chuẩn này, Học viện rơi xuống gần cuối danh sách những trường tốp giữa.

Bất ngờ hơn, sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1 năm 2019, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân đều công bố xét tuyển bổ sung các ngành nghiệp vụ cảnh sát và an ninh, ngành y. Có thể nói, các ngành nghiệp vụ cảnh sát và an ninh chưa bao giờ có tiền lệ tuyển bổ sung, ít ra là kể từ khi Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia (bắt đầu từ năm 2015).

Tiếp tục hạ nhiệt

Năm nay do phổ điểm cao hơn những năm trước nên nhiều ngành có điểm chuẩn khiến dư luận bất ngờ, thậm chí “choáng váng” như ngành Hàn Quốc học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) 30/30 điểm, ngành Khoa học máy tính của trường ĐH Bách khoa Hà Nội 29,04/30 điểm.

Thế nhưng, một số ngành của khối trường công an đối với nam lại rất thấp. Ở Học viện An Ninh nhân dân, ngành nghiệp vụ an ninh đối với nam cả 3 tổ hợp đều giảm so với năm 2019. Trong đó, giảm nhiều nhất là tổ hợp A01 từ 25 điểm năm 2019 còn 21,54 điểm. Kế đến là tổ hợp C03, từ 23,32 điểm xuống còn 20,66 điểm.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, tổ hợp giảm mạnh nhất của ngành nghiệp vụ cảnh sát đối với nam là C03, giảm 4,12 điểm từ 23 điểm còn 18,88 điểm.

Năm 2019, theo lý giải từ phía các Học viện, do có sự thay đổi trong đề án tuyển sinh nên số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào giảm rất nhiều. Đó là nguyên nhân khiến các học viện phải tuyển sinh bổ sung.

Còn năm nay, tỷ lệ chọi vào các trường khối công an khá cao. Với 3.300 chỉ tiêu nhưng đã hơn 19.300 hồ sơ đăng ký. Trong đó có 3.900 thí sinh nộp vào khối An ninh, 13.379 thí sinh nộp vào khối Cảnh sát, 2.114 thí sinh nộp vào khối Chính trị, Phòng cháy, Hậu cần.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là điểm chuẩn của các trường trong khối ngành an ninh một số tổ hợp vẫn giảm mạnh đối với nam.

Tác giả: Nghiêm Huê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong