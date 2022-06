VFF nói gì khi HLV Gong tiết lộ chia tay U23 Việt Nam sau U23 châu Á?

Theo đó, HLV Gong Oh Kyun nói sau trận đấu với U23 Saudi Arabia: “Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này và ASIAD 19 nhưng ASIAD bị hoãn tổ chức trong năm nay. Do đó, giải U23 châu Á là giải đấu đầu tiên và cuối cùng của tôi với U23 Việt Nam…”.

HLV Gong nói U23 châu Á là giải đầu tiên và cuối cùng có thể lý giải rằng, U23 Việt Nam đã không còn các giải đấu trong năm nay. Phía trước là AFF Cup diễn ra vào cuối năm, đây là giải đấu thuộc cấp độ ĐTQG do HLV Park Hang Seo dẫn dắt. Riêng HLV Gong ký hợp đồng với VFF có thời hạn 1 năm vào tháng 3/2022.

Trước thông tin bất ngờ này, Saostar đã hỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về tương lai của HLV Gong Oh Kyun: Tại sao ông Gong tiết lộ sẽ không tiếp tục làm việc với U23 Việt Nam và VFF liệu có tiếp tục ký hợp đồng với vị HLV này?

HLV Gong Oh Kyun bất ngờ nói thôi dẫn dắt U23 Việt Nam sau U23 châu Á 2022.

Lãnh đạo VFF nói: “Thứ nhất, hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun có thời hạn 1 năm. Ông Gong có kế hoạch trong năm 2022 cùng U23 Việt Nam là U23 châu Á vừa qua, và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 19). Tuy nhiên, ASIAD 19 đã có kế hoạch hoãn trong năm nay.

Thứ hai, VFF đã có kế hoạch cho các giải đấu sắp tới cho U23 Việt Nam như vòng loại U23 châu Á 2024, SEA Games 32. VFF sẽ làm việc với HLV Gong Oh Kyun trong thời gian tới…”.

Về hợp đồng của HLV Gong Oh Kyun, VFF cho biết thời gian của hai bên còn đến năm 2023. Sau khi có sự đánh giá toàn diện và tiến triển về công việc trong thời gian tới, hai bên sẽ ngồi lại tính chuyện tương lai. Khả năng lớn thì VFF sẽ xúc tiến mọi việc nhanh hơn để HLV Gong Oh Kyun thuận lợi trong công việc cùng U23 Việt Nam. Đây là sự hợp lý và tính toán đúng của VFF dành cho HLV Gong Oh Kyun.

VFF có khả năng rất lớn sẽ gia hạn với HLV Gong Oh Kyun.



Mọi thứ có thể thấy, VFF sẽ giữ chân HLV Gong Oh Kyun sau màn ra mắt ấn tượng ở U23 châu Á 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo ra niềm tin lớn về triết lý và cách dùng người hợp lý.

Đúng hơn, HLV Gong Oh Kyun có chiến thuật mới cho U23 Việt Nam và xứng đáng nhận được sự ngợi khen. Dù cầm một tập thể trẻ non kém kinh nghiệm nhưng ông Gong mạnh dạn áp dụng triết lý của mình, tạo ra được dấu ấn rất lớn về lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu.

Trường hợp HLV Gong Oh Kyun tiếp tục thành công thì bóng đá Việt Nam coi như “bắt được vàng”, bởi ông Gong có đủ tài trí để thay thế khi HLV Park Hang Seo giải nghệ.



