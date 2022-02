Vén màn bí ẩn trên tầng 9 của khách sạn sang trọng giữa Thủ đô

CQĐT CATP Hà Nội ngày 21-2 cho biết, đơn vị đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 8 bị can về 2 tội danh Tổ chức và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, các đối tượng gồm Nguyễn Văn Túy (SN 1991, trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực, Nam Định); Đặng Tuấn Anh (SN 1990, trú ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Hoàng Cương (SN 1979, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội danh Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Đỗ Hoài Nam (SN 1991), Nguyễn Quang Liêm (SN 1997), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000), Mai Việt Hiếu (SN 2001) và Đỗ Thanh Tùng (SN 1993), cùng trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ, bị đề nghị truy tố về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kêt quả điều tra cho thấy: qua công tác nắm tình hình, Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội có thông tin về việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khách sạn Calvin (phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng).

Quá trình thu thập tài liệu, trinh sát đã dựng được quy luật và phương thức hoạt động của chủ khách sạn và các nhân viên, từ đó xây dựng kế hoạch đấu tranh. Ngày 5-7-2021, một nhóm khách nam, sau đó là một cô gái trẻ lén lút mò đến khách sạn…

Nhận định thời điểm chín muồi đã đến, ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch “đánh bắt”. Bất ngờ kiểm tra khách sạn Calvin, lực lượng Công an phát hiện quả tang 10 khách gồm 5 nam, 5 nữ đang sử dụng ma túy. Tại căn phòng trên tầng 9, ban chuyên án xác định có các đối tượng Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Việt Hiếu, Đỗ Thanh Tùng cùng 4 cô gái trẻ và nhiều công cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma tuý cùng 0,373 gam ketamine. Cũng tại căn phòng khác ở tầng 9, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hoài Nam cùng một cô gái trẻ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ban chuyên án bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Huy Hoàng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Túy tại khách sạn Calvin, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc thực hiện hành vi phạm tội.

...

Mở rộng đấu tranh, ngày 14-7-2021, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Cương là chủ khách sạn, nhưng Cương không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 24-9-2021, Cơ quan CSĐT đã bắt người phạm tội ra đầu thú đối với Nguyễn Hoàng Cương. Ngày 22-12-2021, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Việt Hiếu và Đỗ Thanh Tùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, khách sạn Calvin do Nguyễn Hoàng Cương làm chủ. Để tăng nguồn thu, từ năm 2019, Cương tuyển Nguyễn Văn Túy và Đặng Tuấn Anh làm việc tại khách sạn và giao nhiệm vụ… tổ chức cho khách “bay, lắc”.

Theo chỉ đạo của Cương, Túy và Tuấn Anh cho khách sử dụng ma tuý tại tầng 8, tầng 9, là những địa điểm cao nhất của khách sạn. Khách đến thuê phòng sử dụng ma túy đi nhiều người thì phải thuê thêm nhiều phòng khác để tính tiền phòng và quy định thu tiền phòng theo 2 mức giá.

Đối với phòng “bay lắc”, sử dụng ma túy trước 23h, khách sạn tính giá gấp 1,5 lần giá phòng niêm yết; sau 23h tính giá như bình thường (theo đúng giá niêm yết). Túy và Tuấn Anh trực tiếp xếp phòng và chuẩn bị công cụ (loa, đèn…) cho khách sử dụng ma túy.

Sổ sách của khách sạn thể hiện từ ngày 3-5 đến ngày 1-7-2021, có 22 nhóm khách đến thuê phòng khách sạn để “bay lắc”, sử dụng ma túy được tnhân viên khách sạn bố trí “bay” tại phòng 902; tổng số tiền thu được khoảng gần 100 triệu đồng. Chỉ tính riêng cuộc chơi vào thời điểm bị bắt quả tang, tổng số tiền các đối tượng phải bỏ ra để mua ma tuý, thuê phòng “đập đá” và bao tiếp viên nữ đã lên tới 40 triệu đồng…

CQĐT nhận định, đây là vụ án tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất rất nghiêm trọng, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tuổi đời rất trẻ; đa phần xuất thân trong những gia đình nghèo… Bản thân các đối tượng không có việc làm ổn định nhưng lại ăn chơi, đua đòi. Theo lời khai, có đối tượng đã phải đi vay nợ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tất cả lún sâu vào con đường tội lỗi.

Tác giả: H.Q



Nguồn tin: anninhthudo.vn