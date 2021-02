Video: Nam sinh lớp 12 cầm dao đến nhà bạn gái cắt cổ tự tử

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu đầu, nạn nhân là N.V.Q (SN 2003, trú xã Bình Yên, Thạch Thất, đang là học sinh lớp 12 tại huyện Thạch Thất).

Khoảng 7h25 sáng nay (30/1), Q. đi xe đến nhà bạn gái tên N.A (SN 2003, trú xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) đang học cùng khối, cùng trường.

...

Khi vào tới sân, Q. dùng dao bầu tự cứa vào cổ của mình, sau đó chạy ra ngoài đường và gục xuống tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm của hai học sinh.



Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết