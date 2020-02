Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn



Vào khoảng 11h ngày 15/2, trên QL1, chiếc xe đầu kéo mang BKS:15R- 069.51 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bất ngờ va chạm với xe máy kéo chở đạm do anh Nguyễn Văn Cương (SN 1981, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh Cương ngã văng ra đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường đạm bay vung vãi cả đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: atgt.vn