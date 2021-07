Va chạm với xe container, thiếu nữ tử vong thương tâm tại ngã năm Kiến An

Trưa 18/7, Đội CSGT - trật tự, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong.

Nạn nhân là một cô gái trẻ đã tử vong tại chỗ sau khi xe máy do cô điều khiển va chạm với một xe container.

Hiện trường vụ tai nạn

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 10h45 ngày 18/7, tại khu vực ngã năm Kiến An thuộc địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng, xe máy BKS 15AA-162.11 do một cô gái trẻ điều khiển, trong khi di chuyển qua vòng xuyến ngã năm Kiến An thì bất ngờ va chạm với xe container.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cô gái trẻ đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là P.T.D (SN 2004, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Kiến An đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: atgt.vn