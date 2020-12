Va chạm nhẹ, 2 người đàn ông tung đòn đánh nhau giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Nguyen Tuan Anh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe Dream và một thanh niên đi xe Lead đang lao vào đánh nhau sau va chạm, khiến nhiều người ngao ngán.

Theo đó, sau cú va chạm nhẹ, người đàn ông và nam thanh niên đã xảy ra tranh cãi dữ dội. Do không giữ được bình tĩnh, người đàn ông đi xe Dream đã vung tay đấm vào mặt nam thanh niên. Bị tấn công bất ngờ, nam thanh niên đi xe Lead liền giơ tay ra đỡ rồi "tung cước" đáp trả.

...

Tuy nhiên, do bị trượt chân, thanh niên này đã bị ngã xuống đường. Thấy vậy, người đàn ông liền lao tới, vung chân đá thẳng vào mặt đối phương.

Khi vừa đứng dậy, cả 2 lại tiếp tục tranh cãi rồi đấm, đá nhau túi bụi. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường lao vào can ngăn. Được biết, vụ va chạm xảy ra tại một ngã tư ở Hà Nội và đã được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến bình luận đều cho rằng, chưa biết ai đúng ai sai nhưng việc dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề là không chấp nhận được.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn