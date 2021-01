Va chạm liên tiếp với hai ô tô, mẹ tử vong tại chỗ, con nhỏ bị thương nhẹ

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 13h50 ngày 12/1, tại khu vực đường gom trước cổng khu công nghiệp Đại An thuộc phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu do Công an TP. Hải Dương cung cấp, vào thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 34B3-382.10 do anh Nguyễn Văn Văn (SN 1964, trú tại thôn An Điềm, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên xe chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Vần (SN 1965) và cháu là Nguyễn Đức Toàn (SN 2017) va chạm với xe ô tô chưa rõ biển kiểm soát.

Sau va chạm, chị Vần bị ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 37C-141.99 do anh Nguyễn Đức Nguyên (SN 1968, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả, chị Vần tử vong tại hiện trường, cháu Toàn bị thương nhẹ, xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP. Hải Dương đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông