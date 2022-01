Uống rượu say gục trên vỉa hè, cô gái khóc ngất khi nhìn thấy phần dưới vào sáng hôm sau

Cảnh tượng kỳ quặc trên xảy ra vào ngày 14/1/2022. Thấy cô gái co rúm ngồi trên vỉa hè, nước mắt rơi lã chã, người xung quanh vây lại hỏi thăm thì mới vỡ lẽ đầu đuôi.

Đêm hôm trước, cô gái này đã đi uống rượu đến say khướt nhưng chẳng có ai đưa về. Trong cơn say đến mụ mị đầu óc, cô lăn ra ngủ quên ngay trên vỉa hè giữa cái lạnh 11 độ C của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Sáng hôm sau, cô gái tỉnh lại thì bàng hoàng nhận ra quần của mình đã “không cánh mà bay”. Vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở và dùng áo khoác để che phần nhạy cảm. Sau một hồi gọi mẹ trong vô thức, cô gái bị tê chân do ngồi xổm quá lâu và suýt ngã ra đường gây “lộ hàng”.

Thấy vậy, một người dân gần đó tốt bụng đưa áo khoác cho cô gái quấn quanh phần thân dưới rồi đứng dậy gọi xe về nhà. Sau khi bình tĩnh lại, cô bèn mượn điện thoại gọi người thân tới đón.

Cho đến nay, chẳng ai dám nghĩ tối hôm ấy cô gái đã gặp phải chuyện gì. Một cô gái say mèm nằm giữa đường, ai làm gì cũng không thể phản kháng chính là “con mồi” béo bở cho bọn yêu râu xanh. Nhiều người còn sợ rằng cô gái đã xâm hại trong lúc say nhưng rồi chẳng nhớ được gì.

