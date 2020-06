Tuyệt đối không được làm cầu thang kiểu này kẻo rước họa vào nhà

Theo phong thủy, cầu thang không đơn giản chỉ là cầu nối giữa các tầng trong ngôi nhà mà còn giúp dẫn khí cũng như các dòng chảy năng lượng lưu thông.

Do đó, nếu phần chân cầu thang đặt ở vị trí trực xung với cửa chính sẽ giống như một chiếc miệng mở to, làm sinh khí bị đẩy hết ra khỏi nhà.

Để thiết kế được một cầu thang hợp phong thủy, gia chủ cần lưu ý những nguyên tắc sau đây.

1. Chọn hình dáng cầu thang hợp phong thủy

- Hình dáng tốt nhất của cầu thang là loại thẳng. Cầu thang xoắn tuy rất đẹp mắt và độc đáo, tốn ít diện tích nhưng không tốt về mặt phong thủy. Theo đó, loại cầu thang này tạo ra luồng khí xoắn, không tốt cho gia chủ và các thành viên trong nhà, nhất là nam giới.

Hình dáng tốt nhất của cầu thang là loại thẳng

Cầu thang xoắn sẽ tác động xấu tới các thành viên tùy vào vị trí đặt ở phương vị nào. Ví dụ, đặt tại phương vị Càn thì không tốt cho người cha; ở phương vị Chấn không tốt cho con trai trưởng; ở phương vị Khôn không tốt cho người mẹ; ở phương vị Đoài không tốt cho con út…

Cầu thang xoắn tạo ra năng lượng phong thủy không tốt.

- Không làm cầu thang đứt đoạn. Ví dụ ở tầng 1 cầu thang đặt phía đầu hành lang nhưng lên tầng 2-3 lại đặt ở vị trí cuối hành lang hoặc vị trí khác.

Cách bố trí này làm cho khí trường bị đứt đoạn, không thông suốt, là một cách cục xấu về phong thủy.

- Độ dốc của cầu thang chỉ nên ở mức vừa phải, đảm bảo sự thuận tiện cho tất cả các thành viên trong gia đình. Với những cầu thang cần các khúc cua để đi lên nhiều tầng thì nên bố trí chiều cua theo chiều kim đồng hồ.

- Cầu thang nên có các bậc lên xuống khép kín, không bị hở vì sẽ gây thoái khí. Cầu thang là nơi dẫn khí do đó các bậc kín mới đảm bảo tính chứa và dẫn khí.

- Cầu thang phải có lan can hai bên, hoặc một bên ốp vào tường, một bên có lan can để tránh bị ngã. Không chỉ đảm bảo tính an toàn, lan can cầu thang còn tạo cảm giác an tâm, tin cậy cho người đi lại.

Cầu thang hình xương cá không có lan can, điểm tựa hai bên không hợp phong thủy.

Cầu thang kiểu xương cá không có lan can hai bên hay có dây văng mảnh tuy đẹp nhưng thiếu an toàn và dễ bị thoái hết khí.

Ngoài ra, nên bố trí thêm điện chiếu sáng để tăng năng lượng phong thủy cầu thang trong nhà, cụ thể là tăng dương khí và cảm giác an toàn khi đi lại, nên chọn ánh sáng dịu nhẹ hoặc ánh sáng vàng ấm áp.

2. Chọn kích thước cầu thang hợp phong thủy

Chọn kích thước cầu thang phong thủy trước tiên cần tuân thủ kích thước kỹ thuật để việc sử dụng, đi lại được thuận tiện. Gia chủ có thể chọn kích thước cầu thang theo bảng dưới đây:

Cụ thể cách tính toán và lựa chọn kích thước cầu thang:

- Chiều rộng của bản thang: Kích thước phổ biến thường từ 0,8m đến khoảng 1,2m, với nhà biệt thự có thể là 1,5m hoặc hơn.

- Độ dốc của cầu thang:

Công thức tính độ dốc của cầu thang: 2h + b = 600 mm (trong đó h là chiều cao bậc thang; b là chiều rộng bậc thang).

Thông thường, chiều cao của bậc thang là từ 150 - 180 mm, chiều rộng tương ứng từ 250 - 300 mm.

- Kích thước của chiếu nghỉ: Chiếu nghỉ phải có chiều rộng bằng hoặc lớn hơn chiều rộng của thân thang. Kích thước chiếu nghỉ cũng phải cân đối để không gây bất tiện khi vận chuyển, đi lại.

- Chiều cao của lan can: bất kể cầu thang có độ dốc hay chiều rộng như thế nào thì lan can cầu thang vẫn cần có chiều cao tiêu chuẩn trên 80cm, tối đa 90cm, tính từ mặt bậc lên tới tay vịn lan can.

- Phong thủy bậc cầu thang, có 2 cách tính:

+ Số bậc cầu thang ở mỗi tầng nên là con số chia hết cho 4 và dư 1 như 5, 9, 13, 17 hoặc 21, 25.

+ Số bậc của mỗi tầng và của toàn bộ thang khi đếm theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử nên rơi vào cung Sinh là tốt nhất, hoặc tính theo công thức 4n+1 (n là số lần chu kì lặp lại khi đếm bậc từ 1 đến 4).

Lưu ý số lượng bậc thang được tính từ bậc đầu tiên đến điểm kết thúc (chiếu tới, hành lang). Chiếu nghỉ tại các tầng cũng được tính là một bậc thang.

Để có phong thủy cầu thang nhà ở tốt cũng không nên làm cầu thang quá dài từ tầng này lên tầng khác, vì cầu thang càng dài thì khí dẫn lên trên càng yếu.