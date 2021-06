Tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia, vững ngôi đầu vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ ở trận gặp Indonesia khi xếp Nguyễn Quang Hải đá cặp với Nguyễn Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm, hỗ trợ cho hàng công 3 người gồm Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh. Ở hành lang cánh, Nguyễn Phong Hồng Duy đá chính ở biên trái, còn Vũ Văn Thanh thay Nguyễn Trọng Hoàng ở biên phải.

Video: Việt Nam 4-0 Indonesia

Với bộ khung mạnh nhất ở thời điểm này, tuyển Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo Indonesia. Phút thứ 3, Quang Hải bấm bóng rất đẹp từ chấm phạt góc cho Tuấn Anh dứt điểm ở tuyến hai, nhưng thủ môn Nadeo đã phản xạ kịp thời để cứu thua.

Tuyển Việt Nam xuất sắc thắng đậm Indonesia.

3 phút sau, pha đá phạt vào cột gần của Quang Hải vừa khiến hàng thủ Indonesia bối rối. Tiến Linh nhanh chân dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

10 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam tạo ra 3 cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang Seo không thể tạo được thế trận nhuần nhuyễn ở khoảng thời gian sau đó khi Indonesia thi đấu triệt hạ, liên tục vào bóng bằng giầm giầy với Tuấn Anh, Quang Hải hay Nguyễn Văn Toàn.

Song, tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực tạo ra cơ hội ăn bàn. Phần lớn tình huống nguy hiểm của đội bóng áo đỏ đến từ các pha bóng bổng, khi hàng thủ thiếu tổ chức của Indonesia thường xuyên để lộ khoảng trống.

Phút 36, Lương Xuân Trường đá phạt góc rất đẹp cho Tiến Linh, nhưng pha đánh đầu của tiền đạo Becamex Bình Dương đưa bónng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Phút 45, đến lượt Nguyễn Phong Hồng Duy leo biên ấn tượng, nhưng Tiến Linh không tận dụng thành công.

HLV Park Hang Seo tung Nguyễn Công Phượng vào sân trong hiệp 2, giúp tuyển Việt Nam tăng sức tấn công. Phút 46, Xuân Trường sút xa đẹp mắt loại bỏ thủ môn Nadeo, nhưng bóng đi dội xà ngang.

Sức ép của tuyển Việt Nam đã khiến hàng thủ Indonesia sụp đổ ở phút 51. Nguyễn Phong Hồng Duy chọc khe đẹp mắt để Tiến Linh thoát xuống đối mặt với thủ môn Nadeo. Hậu vệ Indonesia cản được cú sút đầu tiên, nhưng không thể ngăn cú đá chéo góc thứ hai của Tiến Linh.

Phút 62, Quang Hải đóng sập cánh cửa hy vọng có điểm của Malaysia với cú sút xa đẳng cấp. Bóng bay thẳng vào góc thấp cầu môn trước sự bất lực của Nadeo. Bàn thắng là phần thưởng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Indonesia phòng ngự số đông và liên tục bỏ bóng đá người.

Phút 67, Công Phượng đóng sập cánh cửa có điểm của Indonesia với pha dứt điểm cận thành gọn gàng sau quả phạt góc của Xuân Trường. Phút 74, Văn Thanh "xát muối" vào Indonesia với siêu phẩm cứa lòng chân trái, nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đè bẹp Indonesia, tuyển Việt Nam có 14 điểm, tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng G sau 6 trận.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết quả chung cuộc: Việt Nam 4-0 Indonesia (Tiến Linh 51', Quang Hải 62', Công Phượng 67', Văn Thanh 74')

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: Báo VTC News