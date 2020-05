Tướng Lương Tam Quang đứng đầu Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Chiều ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với 2 Thứ trưởng là Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng.

Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định và cùng lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Tỏ.

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Trung tướng Lương Tam Quang. Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và 2 Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, nhiều năm công tác trong lực lượng CAND. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, ông đã cùng tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ về mọi mặt... đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc..

Kiện toàn các chức danh Tư pháp của lực lượng CAND, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự của cá nhân 2 Thứ trưởng nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, các thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo.

