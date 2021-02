Tưới xăng đốt chị họ vì món nợ 5 triệu đồng

Trần Văn Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: QUỲNH GIANG

Theo Công an huyện Long Điền, trước đây Trần Văn Dũng có vay của chị họ mình là Nguyễn Thị H. (31 tuổi, trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) số tiền 10 triệu đồng. Do tiêu xài hết vào việc ăn chơi, Dũng chỉ trả cho chị H. 5 triệu. Số tiền còn lại chị H. nói Dũng có thể không cần phải trả.

Tuy nhiên tối 25-2, khi Dũng đến nhà H. chơi thì chị này nói rằng mình đã gán nợ của Dũng sang cho một người khác với số tiền 3 triệu đồng. Bị người nhận nợ đe dọa, Dũng lấy 3 triệu đồng trả cho người này. Đến đây, giữa Dũng và chị H. xảy ra mâu thuẫn, thách thức lẫn nhau.

Video chị H bị Dũng đốt

Bực tức, Dũng đi mua 30.000 đồng xăng và hai bật lửa rồi quay lại nhà chị họ. Thấy chị họ đang ngồi ở hiên nhà, Dũng cầm bịch xăng ném vào người nạn nhân rồi dùng bật lửa đốt. Lửa đã bùng cháy trên người chị H.. Chị H. được một người hàng xóm dùng mền dập lửa nhưng vẫn bị bỏng nặng toàn thân và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sau khi gây án, Dũng ra đầu thú.

