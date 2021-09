Tự xưng là 'Ngọc Hoàng đại đế', giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm?

Trả lời Tuổi Trẻ Online về câu chuyện "thầy Long" chia sẻ thông tin mê tín, dị đoan trên mạng xã hội, thông tin sai lệch về dịch COVID-19, một lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết, đến nay sở chưa nhận được phản ảnh của người dân về trường hợp này. Nhưng ông khẳng định hiện nay các quy định pháp luật về xử phạt các hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật, vu khống, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội đã rất rõ. Ông khuyến khích người dân khi phát hiện sai phạm thì báo cho các cơ quan chức năng thông qua các kênh như qua Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, hoặc Phòng An ninh mạng - Công an Hà Nội và các cơ quan quản lý về an ninh mạng. Nếu xác định đúng thông tin như người dân phản ảnh thì Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. "Cứ sai sự thật, gây rối dư luận, tuyên truyền mê tín dị đoan là chúng tôi xử lý nghiêm", vị này nói.