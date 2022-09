'Tú ông' Lục Triều Vỹ quay lại MXH sau 2 năm bị bắt vì cầm đầu đường dây bán dâm Hoa hậu

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện kênh TikTok của "tú ông" Lục Triều Vỹ đăng tải đoạn clip mới sau 2 năm "đóng băng".

Bên dưới video, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận "hỏi thăm" tình hình của Lục Triều Vỹ cũng như sức khỏe của anh chàng sau 2 năm bị bắt vì cầm đầu đường dây bán dâm toàn các Hoa hậu, người mẫu.

- Trông đẹp trai đấy chứ!

- Ủa về rồi hả anh?

- Trông ốm hơn trước nhưng nhìn cũng ngon trai đấy chứ!

- Tôi không cảm nổi luôn đó, mong đừng tái phạm.

... Lục Triều Vỹ được nhận xét ốm hơn so với 2 năm trước.



Trước đó hồi tháng 7/2020, Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng) bị bắt để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Lục Triều Vỹ sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng nhưng sống và làm việc chủ yếu tại TP HCM. Nhờ có ngoại hình bắt mắt và là một hotboy khá nổi tiếng, được theo dõi nhiều trên mạng xã hội, Lục Triều Vỹ trở thành người mẫu và được cộng đồng mạng đặt biệt danh "Nickhun Việt Nam".

Tuy nhiên, khi đã đạt được một số thành công nhất định trong sự nghiệp giải trí, Lục Triều Vỹ lại bất ngờ "mất tích" khỏi showbiz. Lý giải về việc này, Lục Triều Vỹ cho biết, thời gian vắng bóng showbiz, bản thân đã tập trung vào học hành, không muốn chỉ vì đam mê nghệ thuật mà bỏ bê việc học.

Thế nhưng đến tháng 7/2020, Lục Triều Vỹ bị phát hiện khi hoạt động phi pháp. Theo đó, Bộ Công an bắt quả tang 3 cô gái đang “bán hoa” với giá từ 18.000 USD – 30.000 USD tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Sau đó, một mũi trinh sát khác ập vào một căn hộ cao cấp tại quận 7, bắt Lục Triều Vỹ khi đang đang điều diễn viên, người mẫu “đi khách”.

Tác giả: Xuân Kỳ

Nguồn tin: saostar.vn