Tự Long, Tiến Luật đỏ hoe đôi mắt khi nhìn lại ký ức của cố nghệ sĩ Chí Tài

Trong thử thách Karaoke, đoạn nhạc “Nhỏ ơi” do nghệ sĩ Chí Tài thể hiện vang lên trên sân khấu của chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” tập 8 mùa 3, đã khiến cho dàn nghệ sĩ có mặt ở đó ngậm ngùi xúc động.

Khác với mọi lần, đoạn nhạc “Nhỏ ơi” được chương trình đặc biệt kéo dài hơn thông lệ, chủ đích để tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài, người cũng đã từng tham gia “Ký Ức Vui Vẻ”.

Chứng kiến những hình ảnh và âm thanh quen thuộc này, các nghệ sĩ đều nghẹn ngào, trầm lặng. Tiến Luật chắp tay, mắt ngấn lệ trong tiếng nhạc “Nhỏ ơi”, nghệ sĩ Hồng Vân, Tự Long cũng không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào khi thấy người đồng nghiệp tài hoa đã ra đi về cõi vĩnh hằng.

MC Lại Văn Sâm lên tiếng: “Khi bài hát cất lên, tôi quan sát tất cả những nghệ sĩ, khách mời, đội trưởng đều có gì đó rất lắng đọng. Một nỗi nhớ tới nghệ sĩ Chí Tài, một người rất tài năng và sống rất có tình và là một phần ký ức sâu đậm của chương trình. Vì vậy, chúng tôi cố tình để nó dài hơn để chúng ta được nghe giọng hát và nhớ lại gương mặt nghệ sĩ mà chúng ta yêu quý”.

Cố danh hài Chí Tài từng là khách mời của đội thập niên 60 cùng MC Thanh Bạch trong tập 1 mùa 2 “Ký Ức Vui Vẻ”. Tại chương trình, nghệ sĩ luôn nở nụ cười trên môi, cống hiến những giây phút hài hước và sảng khoái nhất cho khán giả.

Cố nghệ sĩ Chí Tài cùng Thanh Bạch tại "Ký Ức Vui Vẻ"



Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 09/12/2020 do đột quỵ đã khiến cho showbiz Việt chao đảo. Sự ra đi của cố danh hài khiến cho khán giả và nhiều nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong