Từ hôm nay, Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại

Từ ngày 7/1, miền Bắc rơi vào trạng thái rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 8-11 độ C, cao nhất 14 độ C. Vùng núi rét hại khi nhiệt độ xuống ngưỡng 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, đợt rét này được chia thành 2 giai đoạn là rét ẩm và rét khô.

Cụ thể, giai đoạn 1 (7-10/1), khu vực rét đậm, rét hại cả ngày, độ ẩm cao kèm theo mưa nhỏ nên người dân sẽ cảm nhận rõ trạng thái rét buốt. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày vào đêm ít, nhiệt độ trung bình ở đồng bằng chỉ dao động 13 độ C nên cảm giác giá rét rõ rệt.

Giai đoạn 2 (11-13/1), không khí lạnh được tăng cường nhưng miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, rét buốt nhưng đến ban ngày, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 17-19 độ C, có nắng hanh nên người dân không thấy rét như giai đoạn đầu.

...

Cụ thể, các tỉnh ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá; các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 9/1, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Các tỉnh vùng núi có thể xảy ra mưa tuyết. (Ảnh minh hoạ).



Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C.

Mưa rét kéo dài đến ngày 10/1, sau đó khu vực giữ mức nhiệt thấp nhất vào ban đêm nhưng ban ngày sẽ tăng nhiệt nhanh, cao nhất 17-19 độ C.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết