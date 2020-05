Truy tố nhân viên khách sạn dâm ô 5 bé gái

Theo cáo trạng, Trí là nhân viên một khách sạn ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Ngày mùng 3 Tết năm 2020, nhiều gia đình đến Công an phường Linh Trung tố cáo Trí có hành vi dâm ô đối với con họ.Công an phường Linh Trung đã chuyển vụ việc cho Công an quận Thủ Đức để điều tra.

Công an quận Thủ Đức mời Trí lên làm việc, đồng thời lấy lời khai của các bé gái (từ 8 - 14 tuổi), dưới sự giám hộ của phụ huynh.

Ảnh minh hoạ.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Cảnh sát xác định, hàng ngày thấy nhiều bé gái chơi ở khu vực gần khách sạn nên Trí tìm cách tiếp cận. Bị can này đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 5 em.

Khi nghe các cháu kể lại, cha mẹ các em đã đến Công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức và cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera, xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông bị tố cáo chính là Nguyễn Hữu Trí. Vật chứng thu giữ là một USB, một DVD chứa hình ảnh Trí thực hiện hành vi dâm ô.

Trí khai trong thời gian làm nhân viên dọn phòng tại một khách sạn ở quận Thủ Đức, Trí thấy các bé gái trong cùng hẻm thường ra chơi ở lối đi chung nên nảy sinh ý định xấu. Từ tháng 11/2019 đến tháng 1/2020, Trí đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 cháu gái.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Trí để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi./.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật