Truy tố 5 bị can đốt nhà Đội trưởng đội CSHS ở Cần Thơ

Công an quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ đã hoàn thành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt.

Theo đó, Trần Công Xuân, hay còn gọi là Chín Xuân, 52 tuổi; Nguyễn Quốc Tài Nguyên, 21 tuổi; Hồ Thanh Hải, 33 tuổi cùng bị đề nghị truy tố về tội Hủy hoại tài sản; Trịnh Thanh Tú, 30 tuổi bị đề nghị truy tố tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới, 39 tuổi, cùng ở quận Thốt Nốt về tội Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra công bố hôm 9/10, các đối tượng Nguyên, Hải, Tú và Tới cùng làm thuê, chăm sóc khoảng 100 con gà đá độ cho Xuân. 4 bị can này nhận thức Xuân là “đàn anh” và có tầm ảnh hưởng trong giới giang hồ nên rất nể phục và không dám làm sai lời.

Ngày 26/6/2020, Nguyên dùng ly bia đánh vào mặt một thanh niên, gây thương tích 27%. Sau đó, Nguyên nhờ vợ của Xuân thương lượng và khắc phục hậu quả cho nạn nhân. Khi ấy, nạn nhân hứa sẽ làm đơn bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự.

Tuy nhiên, với kết quả giám định thương tích trên, ngày 17/8/2020, Công an quận Thốt Nốt khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên. Vụ án được giao cho Đội Cảnh sát hình sự do Thiếu tá Hồ Đình Huyên làm Đội trưởng thụ lý.

Hiện trường vụ hỏa hoạn nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên. Ảnh: Vietnamnet.

...

Sau khi nhận quyết định khởi tố bị can, Nguyên nói lại cho Xuân biết. Dưới sự tác động của Xuân, Nguyên cho rằng mình bị Thiếu tá Huyên “xử ép” nên sinh ra ý nghĩ hận thù từ khi đó.

Sau khi có kết luận điều tra vụ việc của mình, Nguyên đọc lại cho Xuân nghe. Xuân bảo: "Vụ án của mày là do thằng Huyên nó hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy”. Điều này sau đó được Xuân nhắc lại khi có mặt Nguyên, Tú, Hải và Tới.

Rạng sáng 30/9/2020, Nguyên cùng Hải mang theo can xăng đến nhà Thiếu tá Huyên rồi phóng hỏa đốt nhà. May mắn thay, Thiếu tá Huyên và người thân đã thoát ra ngoài an toàn.

Sau khi gây án, Hải nói cho Tới biết việc đốt nhà của Thiếu tá Huyên. Trưa 30/9/2020, Hải báo lại chuyện này cho Xuân. Xuân dặn Hải hạn chế ra đường và nếu bị bắt thì không khai tên mình. Mấy ngày sau, Nguyên nhờ Tú đục bỏ số khung chiếc xe máy sử dụng khi gây án.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: VOV.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ những người liên quan. Nguyên, Hải, Tú và Tới đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả điều tra. Còn Xuân không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, công an khẳng định, với kết quả điều tra và chứng cứ đã thu thập, Xuân có vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục các bị can thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Xuân từng có tiền án về tội Đánh bạc nhưng chưa được xóa án tích.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn