Truy tìm thanh niên chở bao tải chứa thi thể người đàn ông vứt xuống đường

Ngày 16/4, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra vụ thi thể người trong bao tải vứt trên đường Phan Văn Trị. Nạn nhân là ông Đ.P.C. (SN 1972, ngụ Tân Bình).

Hiện Công an đang trích xuất camera để truy tìm thanh niên chở bao tải chứa thi thể ông C. Gia đình ông C. cho biết, hiện gia đình đã có đơn yêu cầu luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho ông C., gia đình mong muốn công an điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông C.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 13/4, công nhân thuộc Công ty dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi gom rác trên đường Phan Văn Trị và phát hiện 1 bao tải màu xanh trên vỉa hè nên mở ra xem.

Tại đây, nam công nhân tá hỏa bởi bên trong bao tải là thi thể một nam giới. Ngay sau đó, người công nhân nay đã điện báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện bên trong người ông C. có 1 lá đơn xin việc. Tuy nhiên, Công an chưa tiết lộ nội dung lá đơn này. Qua trích xuất camera, công an xác định 1 thanh niên đi xe máy, chở bao tải chứa thi thể ông C. vứt xuống đường rồi bỏ đi.

