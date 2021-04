Truy tìm 2 nhóm thanh niên vác đao, kiếm chém nhau như phim lúc nửa đêm

Clip: 2 nhóm thanh niên vác đao, kiếm chém nhau náo loạn phố phường

Your browser does not support the video tag.

Sáng 26/4, cơ quan Công an quận Sơn Trà cho biết đang khẩn trương truy tìm 2 nhóm thanh niên vác đao, kiếm đuổi chém nhau vào khuya 25/4 tại khu vực chân cầu Thuận Phước (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) khiến người đi đường khiếp sợ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 25/4, người đi đường hoảng hốt khi chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên với khoảng 20 người cầm hung khí gồm đao, kiếm, gậy gộc lao vào chém nhau tại ngã tư Lê Đức Thọ - Ngô Thị Hương, dưới chân cầu Thuận Phước.

... 2 nhóm thanh niên vác đao, kiếm chém nhau. (Ảnh: cắt từ clip)

Cuộc ẩu đả khiến các phương tiện qua khu vực này phải dừng lại, người đi đường bị một phen khiếp vía. Theo clip được người đi đường ghi lại, 2 nhóm này rượt đuổi, la hét chém nhau loạn xạ, sau đó một nhóm tháo chạy.

Hiện chưa có thông tin về hậu quả của cuộc hỗn chiến và lực lượng công an sẽ trích xuất camera và clip để truy tìm, xử lý.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News