Truy nã cựu Chủ tịch Petroland Ngô Hồng Minh

Ngày 25/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vừa ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh (SN 1960, trú tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Hồng Minh, cựu Chủ tịch Petroland

Trước đó, tháng 10/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Petroland; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị tạm giam đối với ông Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Công ty Petroland.

Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan ANĐT xác định một bị can khác có liên quan đã bỏ trốn và đang truy nã là Trần Hữu Giang, nguyên Phó giám đốc Petroland.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, giai đoạn 2012 - 2018, Petroland đã thực hiện nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và giao dịch bất động sản trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng có liên quan.

Tác giả: DƯƠNG LÊ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong