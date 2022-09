Truy nã chủ Club TikTok, nơi từng phát hiện hơn 100 người sử dụng ma túy

Theo Công an TP Cà Mau, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất và báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau. ĐT: 02903822247.