Truy bắt Tuấn khỉ: Thông tin lạ từ cuộc gọi bí ẩn

Sáng 2/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh đã báo với Bộ Công an nội dung thông tin về người gọi điện xưng là Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn khỉ, nghi can gây ra vụ xả súng tại sới bạc làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, TP.HCM) liên lạc nhờ đội hiệp sĩ của anh dẫn ra đầu thú.

Theo Đội trưởng đội hiệp sĩ Bình Dương, từ chiều đến tối 1/2 anh đã làm việc với cán bộ của Bộ Công an phía Nam, đồng thời cung cấp cho lực lượng chức năng số điện thoại gọi đến, file ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh và người xưng danh là Tuấn khỉ.

Hiện lực lượng chức năng đang giám định giọng nói để xác minh người gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có phải là Tuấn khỉ hay không.

Lực lượng chức năng truy bắt Tuấn khỉ.



Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho hay, khoảng 14h chiều 1/2 có người gọi điện đến số máy của anh, xưng là Tuấn khỉ. Anh Hải hỏi, vì sao gọi thì đầu dây bên kia nói là biết anh qua vụ điều tra giết người ở Dầu Tiếng, do vậy mới gọi nhờ anh dẫn về gặp vợ con lần cuối rồi ra đầu thú.

Người xưng danh Tuấn khỉ hỏi nhóm anh Hải có bao nhiêu người, mặc đồ gì? Anh Hải nói 6 người và mặc áo gió. Người xưng Tuấn khỉ yêu cầu anh Hải livestream trên kênh Youtube để xác thực.

Do vậy anh Hải mới thực hiện đoạn livestream hơn 7 phút trên Youtube trước khi báo thông tin này đến Công an. Vị hiệp sĩ khẳng định, anh livestream theo yêu cầu từ đầu dây bên kia chứ không vì mục đích câu like, câu view.

Đáng chú ý, khi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có hỏi người ở đầu dây bên kia là "Còn súng đó không?" thì nhận được câu trả lời là "cây súng còn 3 viên đạn".

"Tuấn khỉ còn nói, nếu 6 anh em của đội đến thì Tuấn sẽ chạy bộ ra, không cầm súng", hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thuật lại nội dung của cuộc trò chuyện với kẻ tự xưng là Tuấn khỉ.

Về thông tin vị trí ẩn náu, nghi phạm Lê Quốc Tuấn tiết lộ với hiệp sĩ Hải là ở khu vực Củ Chi. Tuy nhiên, chiều và tối 2/1, anh Hải có liên lạc với số điện thoại của người xưng danh là Tuấn khỉ nhưng tắt máy.

Trong một diễn biến liên quan, Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Ròm, 33 tuổi) với đặc điểm nhận dạng: gầy, da ngăm đen, nói giọng miền Nam...

Sau khi gây án, Lê Quốc Tuấn được cho là đã cướp một tỷ đồng tại sòng bài ở huyện Củ Chi, đưa cho Phạm Thanh Tâm, sau đó cả hai bỏ trốn hai hướng khác nhau.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam truy lùng Tuấn khỉ.

Như đã thông tin, chiều 29/1, do mâu thuẫn trên sới bạc nên Lê Quốc Tuấn về nhà lấy khẩu súng AK báng xếp rồi được Lê Quốc Minh (tự sida, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) chở đến sòng bạc phía sau vườn của một căn nhà trên đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi nổ súng khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn cướp chiếc xe SH và số tiền khoảng 1 tỷ đồng tẩu thoát khỏi hiện hiện trường.

Khuya 29/1, ông V.C.T (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, chiếc xe máy của nạn nhân bị chiếm đoạt, bước đầu nghi vấn vụ việc cướp này do Tuấn khỉ gây ra.

Theo cơ quan công an, Lê Quốc Tuấn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Đất việt