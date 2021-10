Trưởng Trạm y tế, nơi tiêu hủy đàn chó, mèo xin nghỉ việc vì bị hăm dọa

Xác nhận với PV Dân trí, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết bà Đ.K.C., Trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng, đã có đơn xin nghỉ việc.

Theo ông Công, lý do bà C. xin nghỉ là bị hăm dọa, khủng bố khiến tinh thần suy sụp. Ngoài bà C., một người con của bà cũng xin nghỉ việc.

Bà Đ.K.C. là Trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng. Những ngày qua, sau khi xảy ra vụ tiêu hủy 16 con chó, mèo ở khu cách ly trên địa bàn xã này, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng bà C. là người ra quyết định tiêu hủy nên đã có nhiều lời lẽ bức xúc, chửi bới.

Khu vực cách ly nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).



Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, trước đó, Trung tâm chỉ huy xã Khánh Hưng có tiếp nhận 7 người về từ vùng dịch, trong đó có mang theo 15 con chó và một con mèo vào khu cách ly.

Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 5 người dương tính gồm ông P.M.H., bà N.T.C.E., ông N.D.K., bà L.T.H và cháu L.Y.N. và những người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Sau đó, bà Đ.K.C. đã báo cáo xin ý kiến về Trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời về người dương tính với SARS-CoV-2 và việc khó khăn trong quản lý 16 con chó, mèo.

Trong quá trình đó, nhiều người ở khu cách ly và người dân xung quanh phản ánh lo sợ chó chạy rong làm ảnh hưởng người dân và việc phòng chống dịch bệnh, nên ban điều hành khu cách ly đã tiến hành lập biên bản tiêu hủy 16 con chó, mèo trước khu cách ly, trước sự chứng kiến của người dân.

Đàn chó theo người đàn ông từ Long An về Cà Mau (Ảnh" MXH).



Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời - Trần Tấn Công cho biết thêm: Việc tiêu hủy và không cách ly dài ngày đàn chó, mèo là vì địa phương xem công tác phòng chống dịch là trên hết. Anh em luôn làm bằng mọi cách để đảm bảo sức khỏe của người dân, chống lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Theo ông Trần Tấn Công, việc tiêu hủy đàn chó, mèo có sự đồng tình của bà con tại chỗ. Bà con rất đồng tình bởi không khéo chó chạy rông ra ngoài hoặc cắn người nào đó. Trong khi 2 người chủ ở trong bệnh viện thì ai lo, rồi hậu quả gây ra sẽ ra sao?

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 9/10, có đôi vợ chồng đi xe máy từ Long An về Cà Mau, chở theo 15 con chó và một con mèo. Tất cả được đưa vào cách ly tập trung ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Sau đó, đôi vợ chồng này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào trung tâm y tế cách ly, điều trị. Cùng thời điểm đó, 15 con chó và một con mèo của cặp vợ chồng này đã bị lực lượng chức năng địa phương mang đi tiêu hủy. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: Báo Dân Trí