Trưởng BTC V-League: 'Sẽ có án phạt cho sự cố vỡ sân Hà Tĩnh'

Sân Hà Tĩnh vừa chứng kiến tình trạng "vỡ" khi số lượng khán giả tới theo dõi trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC vượt qua sức chứa của sân. Nhiều cổ động viên đã tràn xuống khu vực gần đường biên khiến trận đấu phải gián đoạn hơn 20 phút.

May mắn cho hai đội là cuộc so tài có thể tiếp tục khi ban tổ chức ổn định được tình hình. Tuy nhiên, sân Hà Tĩnh khó tránh khỏi án phạt do không đảm bảo được an ninh.

"Ban tổ chức sân Hà Tĩnh sẽ bị phạt. Tôi đang tập hợp hồ sơ để chuyển tới ban kỷ luật VFF. Án phạt mức nào thì ban kỷ luật sẽ quyết định. Tôi chỉ tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để gửi sang. Ban kỷ luật sẽ căn cứ vi phạm ở điều nào, khung nào để xử phạt", ông Nguyễn Trọng Hoài khẳng định với VTC News.

Khán giả Hà Tĩnh ngồi tràn xuống đường piste.

Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cũng chờ đợi hồ sơ vi phạm của ban tổ chức sân do ông Hoài gửi về để quyết định án phạt trong tuần tới.

"Ban tổ chức chỗ anh Hoài sẽ họp, gửi toàn bộ tài liệu giám sát và kèm theo băng hình tới ban kỷ luật. Ngày mai (16/6) hoặc ngày kia, ban kỷ luật mới họp để đưa ra phương án xử lý. Phải chờ kết thúc cả vòng đấu ở hạng Nhất và V-League, đợi có băng hình trên toàn quốc gửi về", ông Thành nhấn mạnh.

Khoản 3, Điều 68 quy định về Kỷ luật của VFF nêu rõ: "BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10 triệu đồng".

Năm 2015, sân Pleiku cũng chứng kiến tình trạng cổ động viên tràn xuống đường chạy trong trận đấu giữa đội chủ nhà HAGL và Sanna Khánh Hòa BVN. Đó cũng là trận ra mắt V-League của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn,... Ban tổ chức sân Pleiku chỉ bị phạt mức tối thiểu là 10 triệu đồng.

Sân Pleiku từng vỡ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh lên đá V-League lần đầu tiên.

HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho rằng có thể thông cảm với ban tổ chức sân Hà Tĩnh, bởi sân bóng này đã lâu chưa từng đón lượng khán giả lớn như thế. Đây cũng là lần đầu tiên, Hà Tĩnh đón cổ động viên vào sân trong trận đấu thuộc khuôn khổ V-League.

"Tôi có chia sẻ với anh Hoài (Trưởng Ban điều hành giải Nguyễn Trọng Hoài - PV) là thông cảm cho Hà Tĩnh mới làm bóng đá, nên để xảy ra tình trạng này. Ban tổ chức sẽ cố gắng chấn chỉnh lại", ông Đức nói với báo giới. Nhiều khả năng, ban tổ chức sân Hà Tĩnh chỉ chịu mức phạt 10 triệu đồng như sân Pleiku 5 năm trước.

