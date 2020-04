Trước khi bị truy nã toàn quốc, "Đường Nhuệ" từng dọa giết con nợ, gây xôn xao với đoạn ghi âm "sẵn sàng hy sinh đàn em"

Vụ việc vợ chồng đại gia Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bắt nhốt và hành hung một phụ xe khách đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường Nhuệ) đã bị cơ quan công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam và truy nã để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Vợ chồng Dương - Đường



Từng gây xôn xao với đoạn ghi âm dọa giết, dọa chặt chân con nợ

Liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, theo thông tin trên báo Lao Động, sáng nay 10/4 có một người từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng tố cáo lại hành vi sai trái của đối tượng này.

Cụ thể, anh N.V.H (con trai chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết) cho biết, vào năm 2017, Công ty Lâm Quyết có vay của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường số tiền 1,7 tỉ đồng phục vụ việc làm ăn. Cuối năm 2017, Công ty Lâm Quyết vì công việc kinh doanh không thuận lợi nên xin hoãn nợ nhưng không được Đường đồng ý.

Ngày 3/10/2017, Đường cho đàn em xuống Công ty Lâm Quyết ăn ngủ tại chỗ với mục đích gây áp lực đòi nợ. Sáng hôm sau, công nhân tới làm việc nhưng không được vào.

Đến 19/10/2017, nhóm này mới rút đi. Khi đi, nhóm mang toàn bộ giấy tờ cũng như tài sản, đồ đạc, máy móc của Công ty Lâm Quyết đi, chỉ để lại trơ nhà xưởng.

Theo anh H., do giấy tờ công ty đã bị người của Nguyễn Xuân Đường thu giữ nên sau đó, vào tháng 2/2018, công ty một lần nữa lại gặp rắc rối với chủ nợ khác vì không có giấy tờ, hợp đồng.

Ông N.V.L (chủ Công ty Lâm Quyết) - bố của anh H. sau đó đã phải gọi điện cho Đường xin khất nợ nhưng đã bị Đường từ chối, không những thế còn đe dọa với nhiều lời lẽ tục tĩu.

Trụ sở Công ty Lâm Quyết bị nhóm người của Nguyễn Xuân Đường đập phá tan hoang năm 2017 - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam



Đoạn ghi âm dài 12 phút 46 giây được cho là của Nguyễn Xuân Đường với ông N.V.L đã được cung cấp cho cơ quan công an và báo chí. Theo báo Pháp luật Việt Nam, nội dung cuộc gọi này như sau:

- Ông L.: Em đang ở đâu? - Nguyễn Xuân Đường: Em đang dầu khí. - Ông L.: Bây giờ thế này Đường nhé. Thôi thì hôm nay anh cũng nói rõ với em là thôi thì tất nhiên là chỗ anh em anh phải quyết định, tối nay là anh hẹn em về nhưng anh bàn bạc với gia đình, mọi người là anh quyết định không bán xưởng, không ủy quyền cho ai cả. Anh giữ lại để sản xuất và sống để anh trả nợ và cái khoản nợ của em ý là anh chị xin nhận nợ rồi anh chị xin khất lại anh chị về anh chị làm các công trình hàng đang dở dang để anh trả. - Nguyễn Xuân Đường: Tao không cho mày khất đấy, mày về xem, tao xem là thằng nào nó đỡ mày... [.v.v.] - Ông L.: Anh về anh làm cái hàng dở dang xong anh thu tiền anh trả. - Nguyễn Xuân Đường: Mày á, mày tuổi gì mày làm, tao thách mày làm luôn đấy. Tao nói cho mày biết này, tao từng ra ngoài Hải Phòng tìm mày nhé, tao lên Hà Nội tìm mày rồi nhé. Tao bắt được mày tao chặt chân mày ngay từ ngày đấy. Mày biết đấy, một cái mạng người với một thằng nghiện nhé chỉ vì một tép thuốc phiện thôi nó có thể giết người... - Ông L.: Biết rồi anh có trốn đâu, có phải anh không trả em đâu. - Nguyễn Xuân Đường: Mày không trốn mày cũng phải trốn mày hiểu không, mày tưởng bây giờ mày về mày đàng hoàng mày lên công an mày khai báo mày nợ á, xong cái kiểu như những con nợ khác á. Mày nhầm rồi tao là Đường... Tao xác định luôn một thằng em tao lên đường. Nghe tao nói này, mày báo luôn với tất cả các quan hệ của mày, tao sẽ hi sinh một thằng đàn em tao, tao nuôi trong tù. - Ông L.: Nói thật với em là chỗ anh em anh nợ em như thế là anh về anh khất em để anh làm. - Nguyễn Xuân Đường: Mày sang công ty cho tao, mày nói bao nhiêu tiền bố mày trả mày. - Ông L.: Thôi anh chị xin em. - Nguyễn Xuân Đường: Mày cứ trốn đi... Bố mày chơi nhiều thằng chết chứ không phải mình mày chết đâu hiểu không.

Liên quan đến đoạn ghi âm cuộc gọi trên, cũng theo báo Pháp luật Việt Nam, vào tháng 5/2019, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Đội phó đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Thái Bình cho biết: Vì file ghi âm trên do ông L. cung cấp kèm theo đơn trình báo, tố giác và các hình ảnh, chứng cứ khác chứ không phải file chưa rõ nguồn gốc nên công an Thái Bình không tiến hành trưng cầu giám định âm thanh.

"Chúng tôi cũng xác định rằng đây là cuộc trao đổi qua điện thoại giữa ông Đường và ông L. song xét thấy chưa đủ căn cứ cấu thành hành vi vi phạm hình sự nên quyết định không khởi tố vụ án theo Điều 157, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015", ông Nguyễn Văn Đức trả lời.

Hình ảnh nhóm người được cho là do ông Đường chỉ đạo xuống Công ty Lâm Quyết năm 2017 - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Từng bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích năm 2014

Được biết, ngoài vụ việc trên, năm 2014, Nguyễn Xuân Đường còn bị một người phụ nữ là bà Đ.T.L. (sinh năm 1964, trú TP Thái Bình) tố cáo đòi nợ thuê, hành hung con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.

Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", nhưng sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

