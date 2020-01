Trung úy CSGT bị 'quái xế' tông tử vong trên quốc lộ

Cán bộ Công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ là Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân thuộc đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Hóc Môn. Ngày 2/1, Trung úy Nhân đã qua đời tại bệnh viện 115 sau hơn 2 ngày điều trị, Vietnamnet cho hay.

Trước đó, 1h30 rạng sáng 31/12/2019, Trung úy Nhân cùng các thành viên tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công trên tuyến Quốc lộ 22, đoạn đi qua huyện Hóc Môn.

Khi nhận tin báo có nhóm thanh thiên niên tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, gây rối trên Quốc lộ 22 thì tổ công tác lập tức triển khai đội hình tiếp cận khu vực trên.

Theo Infonet, phát hiện nhóm thanh niên trên đua xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự nên Tổ công tác 363 tiếp cận, ra hiệu để dừng xe nhằm kiểm tra, xử lý thì nhóm đối tượng quay đầu xe tháo chạy.

Bất ngờ, xe máy do Long điều khiển chở theo Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ Hóc Môn) lao thẳng vào tổ công tác khiến Trung úy Nhân bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện 115 để cấp cứu nhưng đến ngày 2/1 thì Trung úy Nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an TP.HCM đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Nhân. Công an TP.HCM cho biết đang hoàn tất các thủ tục đề nghị thăng hàm vượt cấp từ Trung úy lên Thượng úy cho chiến sĩ Nhân.

