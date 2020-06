Trung úy cảnh sát bắn người ở quán nhậu, lãnh đạo khẳng định là chuyện 'nội bộ’

Như Tiền Phong trước đó đã đưa tin, vào ngày 4/6 tại một quán nhậu trên địa bàn phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương xảy ra vụ nổ súng làm một người bị thương ở chân. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì được biết người mặc thường phục nổ súng là trung úy Đàm Đức Nam (SN 1990). Nam là cảnh sát khu vực thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương.

Nguyên nhân dẫn đến việc nổ súng được cho là Nam có xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân tại quán nhậu. Tuy nhiên, bị hại sau đó đồng ý không khiếu nại, tố cáo vì vết thương chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay khi xác định vụ việc có liên quan đến trung úy Nam, Công an phường Thuận Giao đã tạm đình chỉ công tác người này 1 tháng để tiếp tục điều tra.

Để cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác đến bạn đọc, PV đã liên hệ với thượng tá Đặng Hữu Phương – Trưởng Công an TP Thuận An. Khi PV đề cập đến vụ việc , thượng tá Phương cho rằng: “Các anh thu thập được thông tin gì từ bên ngoài thì cứ đăng cái đấy. Nội bộ chúng tôi làm như thế nào tự chúng tôi làm.”.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Đơn vị này cho biết, tất cả những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, ban giám đốc đều khẩn trương chỉ đạo, theo sát và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Về phát ngôn của thượng tá Phương, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay có thể do chịu áp lực công việc quá nhiều nên nói như thế. Tinh thần của Công an tỉnh Bình Dương là tích cực phối hợp với các đơn vị, trong đó có cơ quan báo chí.

