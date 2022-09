Trung tá công an tử vong tại trụ sở

Xã Đông Thạnh thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).

Chiều 23/9, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, xác nhận trung tá Nguyễn Thành Thái, Trưởng công an xã Đông Thạnh, được phát hiện tử vong tại trụ sở vào sáng cùng ngày.

Khoảng hơn 6h sáng, công an viên không thấy trung tá Thái dậy nên đánh thức. Khi đó, đồng nghiệp phát hiện vị trưởng công an xã đã tử vong.

Theo Công an thị xã Bình Minh, tối 22/9, Công an xã Đông Thạnh tổ chức tuần tra. Tổ tuần tra do trung tá Thái làm chỉ huy quay về trụ sở lúc hơn 23h cùng ngày.

Sau đó trung tá Thái ở lại cơ quan xử lý công việc, các thành viên khác tiếp tục tuần tra. Khoảng 1h sáng 23/9, tổ tuần tra trở về trụ sở, trung tá Thái vẫn còn thức và không có biểu hiện bất thường.

Các công an viên trong ca trực về nghỉ, còn trung tá Thái và 2 người ở lại trực và ngủ tại cơ quan.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, ông Thái tử vong do bệnh lý.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn