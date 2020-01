Trung Quốc mất quyền tổ chức vòng loại Olympic vì virus corona

Vòng loại thứ 3 giải bóng đá nữ vòng loại Olympic Tokyo 2020 sẽ được diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc. Với lí do dịch viêm phổi do virus corona, giải đấu đã được di dời sang Nam Kinh để đảm bảo an toàn cho các đội bóng tham dự giải đấu.

Tuy vậy, mới đây nhất, BTC đã tiếp tục thay đổi địa điểm thi đấu. Bốn đội tranh tài tại bảng B gồm Trung Quốc, Úc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ tranh tài tại thành phố Sydney, Úc thay vì thi đấu ở Trung Quốc như dự kiến trước đó.

Đây là quyết định dễ hiểu khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, số người chết đã lên tới hơn 80 người. Hàng loạt lệnh giới nghiêm được ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người dân và các đội bóng. Không chỉ riêng vòng loại Olympic Tokyo 2020, hàng loạt giải đấu thể thao khác nhau diễn ra tại Trung Quốc cũng phải di dời hoặc hủy bỏ.

Chủ tịch LĐBĐ Úc (FFA), Chris Nikou cho biết: "Chúng tôi hài lòng khi trở thành đơn vị chủ nhà và sẵn sàng đảm nhận giải đấu. Sự an toàn của cầu thủ và người hâm mộ là điều kiện tiên quyết với FFA và AFC. Chúng tôi tự tin sẽ tổ chức thành công vòng loại Olympic Tokyo 2020 tại Sydney".

Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Úc

Tại vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, Việt Nam nằm ở Bảng A với chủ nhà Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Myanmar. Hai đội bóng đứng đầu bảng sẽ lọt vào vòng bán kết để chọn ra 2 đội tuyển mạnh nhất, cùng với chủ nhà Nhật Bản trở thành đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội vào năm tới.

Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ 3-9/2/2020. Trong khi đó vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/3 và 11/3/2020 với thể thức sân khách, sân nhà.

Ở bảng đấu của Việt Nam thì Hàn Quốc và Triều Tiên là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé lọt vào bán kết. Tuy nhiên, chỉ cách đây vài giờ, đội tuyển nữ Triều Tiên đã xin rút khỏi vòng loại sắp tới, khiến bảng đấu chỉ còn 2 đội.

Đây là cơ hội tuyệt vời để đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành vé vào vòng bán kết, bởi ngoài Hàn Quốc có sức mạnh vượt trội ở bảng A, Myanmar là đối thủ mà chúng ta đã nhiều lần vượt qua trước đây. Nếu vượt qua vòng bảng, Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp Australia hoặc Trung Quốc, hai đội tuyển mạnh nhất ở bảng đấu còn lại.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, trung vệ Chương Thị Kiều nói: "Tôi không muốn nói trước điều gì. Mục tiêu của bản thân tôi và đồng đội là nỗ lực hết mình ở vòng loại. Nếu có thể giành vé dự Olympic thì đó là điều hết sức tuyệt vời" – theo Tuổi Trẻ.

