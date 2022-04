Trùm giang hồ Sơn "lông" ăn cắp hàng trăm tấn than, lĩnh thêm 15 năm tù

Vũ Văn Sơn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dưới mác doanh nghiệp này, Sơn và các đối tượng đã móc nối để mua bán hóa đơn trái phép. Ngày 26/2/2021, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó, ngày 21/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Sau đó, Sơn bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt tổng cộng 11 năm 9 tháng tù về các tội mua bán trái phép hóa đơn và cố ý làm lộ bí mật nhà nước.